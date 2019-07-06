2019/07/06 | 14:52

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

كركوك تشكو قلّة عدد الاسرّة للمرضى بمستشفياتها

أعلنت مديرية صحة محافظة كركوك، اليوم السبت، ان عدد الاسرة الخاصة

بالمرضى في مستشفياتها لا يتناسب وحجم المحافظة، فيما طالبت بزيادة

اعداد الاسرّة .

وقال معاون مدير صحة المحافظة زياد خلف لـ "today news"، ان "

القياس العالمي لمحافظة كركوك يتطلب ان يكون هناك 4500 سرير لتتناسب

مع الرقم السكاني في المحافظة الذي يتجاوز المليون ونصف نسمة، الا

ان الموجود فعليا اليوم هو 1150 سرير فقط ".

وأضاف، ان " وزارة الصحة الاتحادية تجهز المحافظة بالأدوية طبقا

لعدد الاسرة الموجودة فيها وهذا ينتج عنه شحة في الادوية وبالتالي

فان المحافظة بحاجة الى تأهيل مستشفياتها وبناء مستشفيات جديدة

لتلبية حاجة المحافظة من الخدمات الطبية والصحية ".

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