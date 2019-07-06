2019/07/06 | 14:52

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قائد جهاز مكافحة الإرهاب في العراق : مغادرة الامريكان لن تؤثر على الوضع الامني !

كشف قائد جهاز مكافحة الإرهاب في العراق الفريق أول الركن طالب

شغاتي، أن خروج القوات الأميركية من العراق لن تؤثر على الوضع

الأمني، مبينا " عدم حاجة العراق الى التواجد الأميركي بسبب الخبرات

العالية التي اكتسبتها القوات الأمنية بمختلف صنوفها ".

وقال شغاتي في لقاء متلفزإن “ القوات الأمنية العراقية تتمتع بروح

معنوية عالية واكتسبت خبرات كبيرة في محاربة التنظيمات الإرهابية

ولديها القدرة على المواجهة”، مبينا أن “العمليات العسكرية منذ عام

2014 ولغاية تحقيق النصر لم تشهد مشاركة اي جندي من القوات

الأميركية او التحالف الدولي”.

وقلل شغاتي من أهمية الحديث عن تداعيات الانسحاب، مؤكدا أن “انسحاب

القوات الأميركية لا يعني عودة داعش”، لافتا إلى أن “الوضع السياسي

والامني مختلف تماما على الوضع السابق”.

وبشأن مدى الحاجة إلى القوات الأميركية، اوضح شغاتي، أن “هناك دول

أصبحت تحتاج إلى خبرات القوات العراقية”

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