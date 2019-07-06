“بوست” يلف شوارع بغداد..”عبد المهدي يتمنى تطبيق النظام”.. والمرور تخرق امنيته بخطأ فادح..!!!

2019/07/06 | 15:29

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعات: يس عراق شهدت شوارع بغداد حملة لنشر “بوست” ارشادي مطبوع لرئيس الوزراء عادل عبد المهدي حول تطبيق الانظمة والقوانين المرورية.وحمل البوست شعار مديرية المرور العامة بالاضافة الى نص رسالة عبد المهدي التي بدأت بـ ” يهمني جدا…اهتمامكم المباشر بتطبيق علمي ومدروس لنظام المرور في المدن والطرق الخارجية وتنظيم المداخل وتخطيط الشوارع وتأثيثها”.لكن […]

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