2019/07/06 | 15:32

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واسط / خطوة برس أمر وزير الداخلية د.ياسين طاهر الياسري اليوم السبت بتقديم الدعم الكامل لعائلات الشهداء عرفانا لتضحياتهم، وذلك خلال زيارة قام بها الى محافظة واسط.وذكر بيان رسمي تلقته “خطوة برس” إن “وزير الداخلية زار محافظة واسط ومجلس المحافظة وكان في استقباله محافظ ورئيس مجلس المحافظة”، لفتا إلى أن “الوزير حضر خلال

هناك تفاصيل اخرى بخصوص وزير الداخلية يأمر من واسط بدعم عائلات الشهداء وكالة خطوة برس.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (وزير الداخلية يأمر من واسط بدعم عائلات الشهداء) نشر أولاً على موقع (خطوة برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (وزير الداخلية يأمر من واسط بدعم عائلات الشهداء) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (خطوة برس).