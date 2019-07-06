2019/07/06 | 15:34

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- بغداد

استقبلت جامعة سوهاج، اليوم السبت، وفد طلابي مكون من ٢١ طالبا من جامعتي "سوران" الحكومية العراقية و"تعز" اليمنية، ضمن وفود تبادل تدريب الطلاب

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (جامعة مصرية تستضيف طلابا عراقيين لرفع مستوى العملية التعليمية) نشر أولاً على موقع (العهد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (جامعة مصرية تستضيف طلابا عراقيين لرفع مستوى العملية التعليمية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (العهد نيوز).