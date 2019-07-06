إدارة الموصل تكشف تفاصيل العمل في مطار المدينة

2019/07/06 | 15:34

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلـومة / بغـداد… أعلن قائممقام قضاء الموصل، زهير الاعرجي، السبت، عن إحالة مطار الموصل الى شركة فرنسية، فيما ستبدأ العمل به خلال هذه الايام.وقال الاعرجي لـ/ المعلومة /، إن “مطار الموصل أحيل الى شركة فرنسية من أجل إكماله”، مشيرا أن “المبلغ الذي رصد للمطار عبارة عن منحة وقرض ولا صحة لما أشيع ان المبلغ […]

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