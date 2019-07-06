الهيموت عبدالسلام - التفاهة المغربية

2019/07/06 | 15:35

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الهيموت_عبدالسلام التافهون لا يخجلون ولا يستحيون، لم يعد التافهون يُديرون ظهورهم لقضايا الفقر والبطالة والقهر فقط،بل إنه يتسع وقتهم ويزيد حماسهم لتنظيم وقفات أمام البرلمان للدفاع عن الكلاب الضالة ويطالبون الدولة بمعاملة إنسانية للكلاب وتطبيق اتفاقيات منظمة الصحة العالمية واتفاقية المنظمة العالمية لصحة الحيوان قصد التعامل بأفضل الطرق مع الكلاب والقطط في الشوارع .هؤلاء التافهون لا يريدون أن يسمعوا أن فئة كبير......

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