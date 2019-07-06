عايدة الجوهري - عن الذي جمعني ونوال السعداوي في كتاب

2019/07/06 | 15:35

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #عايدة_الجوهري إنّ كتابي «نوال السعداوي وعايدة الجوهري في حوار حول الأنوثة والذكورة والدين والإبداع»، كان محطةً مثيرة في حياتي ككاتبة، إذ جاء مشروع الكتاب المشترك تلبيةً لرغبتي الجامحة في محاورة نوال السعداوي ومجادلتها ومعرفتها عن كثب.بدايةً، أنا من اللواتي لا يتنكّرون للأثر العميق، الذي تركته نوال السعدواي في عقولهنّ ووجدانهنّ، للصدمة الإيجابية التي أحدثتها، خلافًا للواتي يخفنَ لسعَ جرأتها، وجسارتها على الت......

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