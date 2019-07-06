محمد جواد فارس - حسن الركاع شيوعي شجاع في ذاك الزمن

2019/07/06 | 15:35

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #محمد_جواد_فارس ثورة الرابع عشر من تموز عام 1958 في العراق حدث هز الشرق الأوسط ، لما للعراق من أهمية في موقعه الجيوسياسي، وتأثيره على دول المنطقة وخاصة ان العراق كان في حلف بغداد ، وكان للحدث أهمية بمكان ان الثورة قامة بها مجموعة من الضباط الاحرار وكانت جبهة الاتحاد الوطني تضم بين صفوفها وضمن برنامجها الذي يدعوا الى تحرير العراق من الاستعمار البريطاني ، كانت جبهة الاتحاد الوطني والتي أسست عام 1957 أي قبل عام من ث......

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