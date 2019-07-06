2019/07/06 | 15:36

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أشارت دراسة جديدة إلى أن هناك خضروات وفواكه تحتوي على مركبات مقاومة للسرطان تشبه تلك المستخدمة في الأدوية المرخصة.ووجدت الدراسة أنه من بين أكثر من 7900 جزيء ضمن الفواكه والخضروات، يوجد 110 منها لديها القدرة على محاربة الأورام.واستندت هذه النتائج على تشابه الجزيئات مع المركبات الموجودة في الأدوية المستخدمة ضد السرطان.وتحتوي الفواكه …

هناك تفاصيل اخرى بخصوص خضروات وفواكه تحرض الأورام السرطانية على “الإنتحار” ! النعيم نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (خضروات وفواكه تحرض الأورام السرطانية على “الإنتحار” !) نشر أولاً على موقع (النعيم نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (خضروات وفواكه تحرض الأورام السرطانية على “الإنتحار” !) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (النعيم نيوز).