2019/07/06 | 15:37

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- سياسية- كلكامش برس؛ أعرب نشطاء ومدونون عراقيون عن دعمهم لقائد عمليات الأنبار محمود الفلاحي، بعد أن فتحت وزارة الدفاع العراقية تحقيقا في مقطع صوتي نسب له ويتحدث فيه مع شخص قيل إنه “عميل” للـCIA.وقالت الناشطة زينب الدليمي في منشور على “فيسبوك”، إن “التسجيل الصوتي مفبرك من قبل حزب الله والميليشيات الإيرانية، للإطاحة بقائد عمليات الأنبار اللواء الركن البطل محمود الفلاحي، وإبعاده عن منصبه لأنه لا ينفذ ما يريدونه”.

وأضافت أنه “لا يوجد عنصر استخبارات أو عنصر ارتباط أمريكي دولي يتكلم هاتفيا داخل العراق بهذه الطريقة الغبية والمفضوحة بالنسبة لعمل المخابرات والاستخبارات الأمريكية، وهي من أقوى الاستخبارات العالمية”.

وقال الخبير الأمني هشام الهاشمي في القنوات التي سارعت لإدانة الفلاحي، إنها “تعتقد أنه يمكنها أن تحقق غايتها بالصراخ ونشر الغسيل الذي لم يتحقق من مصداقيته، لمجرد أنها تعتقد بقدسية مصادرها الإعلامية، لذلك هي تقبل منها الحق والباطل، والزيف والحقيقة”.

وشدد الهاشمي على أن التسجيل المنسوب للفلاحي “بحاجة إلى تحقق من الجهات المختصة، ووزارة الدفاع اتخذت قرارا بالتحقق حتى لا يضيع الحق، ولا يظلم الأبرياء بلا دليل، والأصل في الناس البراءة حتى يأتي دليل مثبت”.

يذكر أن التسجيل يظهر “مطالبة عنصر في الـCIA قائد عمليات الأنبار بتزويده بإحداثيات مواقع الجيش العراقي والقوى الأمنية والحشد الشعبي”، مشددا وبالاسم على مواقع “كتائب حزب الله” في مدينة القائم الحدودية بشكل خاص وفي قطاع عملياته بصورة عامة، حسب ما ذكرته “شبكة الإعلام المقاوم”.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (دعم مجمتعي لقائد عمليات الانبار المتهم بالتجسس) نشر أولاً على موقع (كلكامش برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (دعم مجمتعي لقائد عمليات الانبار المتهم بالتجسس) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (كلكامش برس).