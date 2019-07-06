الدفاع النيابية: سنفتح تحقيقاً بالتسجيل المنسوب لقائد عمليات الأنبار

2019/07/06 | 15:38

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بدر نيوز/ بغداد… كشفت لجنة الأمن والدفاع النيابية ، اليوم السبت، أن اللجنة ستستدعي قائد عمليات الأنبار اللواء الركن محمود الفلاحي خلال الأسبوع الحالي للتحقيق معه على خلفية التسجيل الصوتي المنسوب له مع “عنصر في المخابرات الأميركية”.وقال عضو اللجنة كريم عليوي في حديث صحفي، تابعته وكالة /بدر نيوز/، إن “اللجنة ستعمل على إستدعاء قائد […]

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