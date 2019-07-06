2019/07/06 | 15:38

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد اليوم _ ذي قار

عثرت شرطة محافظة ذي قار، السبت (7 تموز 2019)، على رمانة هجومية كانت موضوعة بالقرب من منزل النائب عن كتلة سائرون صادق السليطي.

وقال السليطي في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إن "رمانة هجومية وصاعق ومعدات تفجير كانت موضوعة بالقرب من منزله في قضاء قلعة سكر بمحافظة ذي قار، الا ان شرطة المحافظة تمكنت من تفكيك كل تلك المعدات دون حصول اية خسائر مادية او بشرية".

وأكد النائب، أن "هذه المعدات، هي جزء من تهديدات يتعرض لها رابع عضو بالكتلة لإسكات الاصوات التي تصدح بالحق وفضح الفاسدين".

بغداد اليوم - متابعة

حذر النائب محمد الكربولي، السبت، 06 تموز، 2019، من ’’مخطط’’ لاقصاء خبرات عسكرية من قيادة عمليات العمل الاستخباري.

وذكر الكربولي في تغريدة على موقعه بتويتر تابعتها (بغداد اليوم)، أننا "نحذر من مخ

بغداد اليوم _ خاص

كشفت حركة النجباء، السبت (7 تموز 2019)، عن مصير قواتها المتواجدة في سوريا، بعد اصدار الامر الديواني لرئيس الوزراء عادل عبد المهدي، بشأن الحشد الشعبي.

وقال عضو المجلس السياسي للحركة، فراس الياسر في حديث لـ(بغداد اليوم)، إن

بغداد اليوم-بغداد

أصدرت لجنة العلاقات الخارجية، السبت، 06 تموز، 2019، بياناً بشأن تصريح للسفير العراقي بواشنطن حول العلاقات مع إسرائيل.

وذكرت اللجنة، في بيان تلقته (بغداد اليوم)، أنها "تأسف في مجلس النواب لما صدر من تصريحات غير مسؤولة على

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( شرطة ذي قار تعثر على معدات تفجير قرب منزل نائب عن سائرون) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ( شرطة ذي قار تعثر على معدات تفجير قرب منزل نائب عن سائرون) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).