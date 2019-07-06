ناجية ايزيدية تلتقي وزيرة خارجية كوريا الجنوبية وتساند الناجيات الكوريات

2019/07/06 | 15:39

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايزيدي24 – سيول التقت الناشطة والناجية من الابادة الايزيدية “دلال خيرو” بوزيرة الخارجية الكوريا الجنوبية السيدة “كانج كيونج-هوا” في العاصمة الكورية الجنوبية سيول على هامش مؤتمر نظمته الخارجية هناك متعلق بالكوريات الناجيات من العنف الجنسي، دلال شاركت في المؤتمر مع ناجية من السودان وأخرى من كولومبيا بدعوة خاصة من وزيرة الخارجية الكوريا الجنوبية، عن …

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