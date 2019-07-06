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العمليات المشتركة تنفي وصول تعزيزات عسكرية أميركية إلى قاعدة عين الأسد


العمليات المشتركة تنفي وصول تعزيزات عسكرية أميركية إلى قاعدة عين الأسد
2019/07/06 | 15:40
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-

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