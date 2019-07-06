2019/07/06 | 15:42

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: 8lNmrMv6y70

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. موسيقى الشعر .. جلسة اتحاد الادباء في البصرة ضمن نشاطه الاسبوعي #المربد) نشر أولاً على موقع (راديو المربد) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. موسيقى الشعر .. جلسة اتحاد الادباء في البصرة ضمن نشاطه الاسبوعي #المربد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (راديو المربد).