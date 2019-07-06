الشباب والرياضة تتلقى خطاباً رسمياً من الأولمبية الدولية يمثل خارطة الطريق لحل الأزمة

2019/07/06 | 15:44

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكدت وزارة الشباب والرياضة، السبت، تلقسها خطاباً رسميا من اللجنة الأولمبية الدولية يمثل خارطة الطريق لحل الأزمة بين الوزارة واللجنة الاولمبية العراقية.وذكر بيان للوزارة تلقى النعيم نيوز نسخة منه، ان “وزارة الشباب والرياضة، تلقت خطاباً رسمياً من اللجنة الاولمبية الدولية بتوقيع مدير التضامن الأولمبي والعلاقات بالاولمبية الدولية جيمس ماكليود تمثل خارطة الطريق المتفق عليها …

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