احباط تفجير قرب منزل برلماني عراقي من تحالف الصدر

2019/07/06 | 15:48

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ عثرت شرطة محافظة ذي قار يوم السبت على رمانة هجومية كانت موضوعة بالقرب من منزل عضو مجلس النواب عن كتلة سائرون صادق السليطي.

وقال السليطي في بيان اليوم، ان رمانة هجومية وصاعق ومعدات تفجير كانت موضوعة بالقرب من منزله في قضاء قلعة سكر بمحافظة ذي قار، الا ان شرطة المحافظة تمكنت من تفكيك كل تلك المعدات دون حصول اية خسائر مادية او بشرية.

واضاف ان هذا جزء من تهديدات يتعرض لها رابع عضو بالكتلة لاسكات الاصوات التي تصدح بالحق وفضح الفاسدين.

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