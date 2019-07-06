الخارجية تعلق على تصريحات السفير العراقي وتؤكدا: موقف العراق يرفض الاحتلال الصهيوني

2019/07/06 | 15:48

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجيَّة أحمد الصحَّاف في بيان حصل عليه موقع "الغدير"، تناقلت وسائل الإعلام تصريحات غير مناسبة على لسان السفير العراقي في واشنطن.



ويهم وزارة الخارجية أن توضح أنّ الدول ووسائل الإعلام تولي أهمية خاصة للقضية الفلسطينية، والتي غالباً ما تمثل محوراً أساسياً في المؤتمرات واللقاءات التي يحضرها ممثلونا ووفودنا في الخارج"، مبينا، انه" يحصل أحياناً اجتزاء، أو نقص تعبير يقع فيه البعض يُشوّه موقف العراق المبدئيّ".

واضاف "لذلك نُجدِّد التأكيد أنَّ موقف العراق إزاء القضية الفلسطينية هو نفسه الموقف المبدئيُّ والتاريخيُّ برفض الاحتلال الإسرائيلي، واغتصابه لأرض عربيّة، وإنَّنا لا نُقِيم أيَّة علاقات مع دولة الاحتلال، ومُلتزِمون بمبدأ المقاطعة".واوضح، انه" لطالما كان العراق في جميع المحافل الإقليميّة والدوليّة، وعلى طول التاريخ داعماً للقضيّة الفلسطينيّة، وللشعب الفلسطينيَّ في نضاله، والدفاع عن حقوقه، ولم يتخلَّ يوماً واحداً عن موقفه، الرافض لكلِّ أشكال التطبيع مع هذا الكيان الغاصب للأرض والذي يقتل، ويهجر، ويدمر حياة الإنسان ظلماً وعدواناً". انتهى..م.م

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