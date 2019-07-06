احباط تفجير انتحاري غربي بغداد

2019/07/06 | 15:48

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وذكرت القيادة في بيان حصل عليه موقع "الغدير"، ان" قوة مشتركة من استخبارات لواء المشاة (24) وجهاز المخابرات الوطني تمكنت من اعتقال انتحاري كان يرتدي حزاماً ناسفاً في سيطرة الشهيد ظاهر الماجدي في منطقة أبي غريب غربي العاصمة".واضافت ان" الانتحاري كان يروم تفجير نفسه على المواطنين في المنطقة".انتهى..م.م

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