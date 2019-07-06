2019/07/06 | 15:49

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بدر نيوز/ بغداد… ترأس الأمين العام لمنظمة بدر رئيس تحالف الفتح الحاج هادي العامري ،اليوم السبت، اجتماعاً موسعاً مع أعضاء كتلة بدر النيابية وأعضاء المنظمة في مجلس المحافظات بحضور الأمين العام المساعد ورئيس اللجنة السياسية لتحالف الفتح عبد الكريم الأنصاري.وناقش الاجتماع : الوضع السياسي الراهن في البلاد وملف إنجاح حكومة عبد المهدي وفق المعطيات […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (برئاسة العامري .. الأمانة العامة تعقد اجتماعاً مهماً لأعضاء بدر في مجلس النواب والمحافظات) نشر أولاً على موقع (وكالة بدر) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (برئاسة العامري .. الأمانة العامة تعقد اجتماعاً مهماً لأعضاء بدر في مجلس النواب والمحافظات) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة بدر).