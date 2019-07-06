الاعلام الامني ينفي وصول قوات اميركية جديدة الى عين الاسد

2019/07/06 | 15:50

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نفت خلية الاعلام الامني ،اليوم السبت، ما تناقلته بعض وسائل الاعلام بشأن وصول دفعة جديدة من القوات الاميركية الى قاعدة عين الاسد في الانبار.

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