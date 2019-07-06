حكومة كربلاء تعلن اطلاق 62 مليار لتمويل المشاريع وتخفيف الفقر وتكشف عن شبهات فساد في مبنى احيل بعهد الطريحي

2019/07/06 | 15:52

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت حكومة كربلاء المحلية، اليوم السبت، ان وزير التخطيط اعلن اطلاق 60 مليار لتمويل المشاريع المستمرة، وملياري دينار لمشاريع تخفيف الفقر في المحافظة، وكشفت عن شبهات فساد في مبنى المجمع الحكومي الذي احيل بعهد المحافظ السابق عقيل الطريحي.وقال المكتب الاعلامي لرئيس مجلس محافظة كربلاء علي المالكي، في بيان تلقت وكالة نون الخبرية، نسخة منه، ان " الاخير استقبل اليوم، وزير التخطيط نوري الدليمي للأطلاع على الواقع الخدمي والتنموي للمحافظة".

واوضح البيان، انه "اكد رئيس مجلس كربلاء علي المالكي خلال المؤتمر الصحفي ضرورة الإسراع بتنفيذ المشاريع والعمل على زيادة التخصيصات المالية للمحافظة تماشياً مع زيادة إعداد السكان الوافدين اليها والزائرين".

وتابع، "حصلت موافقة الوزير على مناقلة مبلغ 15 مليار وهي اموال المجمع الحكومي لوجود شبهات فساد فيها بسبب المحافظ السابق عقيل الطريحي وتحويلها لتنفيذ مشاريع خدمية".

وتابع البيان، ان "وزير التخطيط اطلق ٦٠ مليار دينار لتمويل المشاريع المستمرة، وملياري دينار لمشاريع تخفيف الفقر في المحافظة، واستجاب الدليمي لباقي طلبات ومشاريع محافظة كربلاء المقدسة".

واضاف البيان، ان "الحكومة المحلية ناقشت العديد من الملفات والمشاريع والتي من شأنها توفير الخدمات لمحافطة كربلاء وكذلك اجراء التعداد السكاني لتنسجم المشاريع مع اعداد المواطنين والزائرين في هذه المحافظة المقدسة".

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