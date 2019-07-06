العمليات المشتركة تكشف حقيقية زيادة القوات الامريكية في عين الاسد

2019/07/06 | 15:53

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- امنية- كلكامش برس؛ كشفت قيادة العمليات المشتركة، السبت، حقيقة وصول دفعة جديدة من القوات الامريكية، الى قاعدة عين الأسد.وقال المتحدث باسم القيادة، العميد يحيئ رسول، في بيان ان “بعض وسائل اعلام، قامت بنشر خبر يشير الى وصول دفعة جديدة من القوات الامريكية، الى قاعدة عين الأسد، وبعد التدقيق مع قيادة عمليات الجزيرة، أكدت ان […]

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