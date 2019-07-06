2019/07/06 | 15:54

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صادقون: تجسس الفلاحي لأمريكا يدينه بجريمة الخيانة العظمى

أكد النائب عن كتلة صادقون النيابية حسن سالم، اليوم السبت، ان تجسس

قائد عمليات الانبار اللواء الركن محمود الفلاحي لصالح الـ (سي اي

ايه) كافي لادانته بجريمة الخيانة العظمى.وقال سالم في بيان ، ان"جاسوسية الفلاحي وخيانته للعراق من خلال

اعطائه معلومات واحداثيات عن مقرات وحدات الجيش والحشد الشعبي تمهيدا

لقصفها ادلة قاطعه لحكمه بجريمة الخيانة العظمى".واضاف، ان"الفلاحي والقوات الامريكية تتحمل مسؤولية الدماء التي سقطت

من الاجهزة الامنية من الدفاع والداخلية والحشد الشعبي نتيجة القصف

الامريكي لهذه القطعات وماتمارسه امريكا من تهديد للعراق من خلال

التجسس وضرب مواقع القوات الامنية العراقية يحتم على الحكومة

والبرلمان الاسراع باخراج القوات الامريكية من العراق".

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