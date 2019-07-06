اعتقال سبعة دواعش والعثور على مخبأ كبير للاسلحة شمال الموصل

2019/07/06 | 15:55

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلن مصدر في شرطة نينوى عن اعتقال سبعة من عناصر داعش الارهابي في ناحية الرشيدية 10كم شمال الموصل.وقال المصدر لوكالة وطن للانباء ان”القوات الامنية اعتقلت سبعة دواعش كانوا قد تسللوا الى الناحية.واضاف المصدر ان”القوات الامنية عثرت ايضا على مخبأ للاسلحة والاعتدة يضم قنابل هاون وقذائف وعبوات لاصقة وناسفة ومسدسات كاتمة .”/انتهى

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