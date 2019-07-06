كتلة صادقون : جاسوسية قائد عمليات الانبار كافية لإدانته بالخيانة العظمى

2019/07/06 | 15:57

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بدر نيوز/ بغداد … وصف النائب عن كتلة صادقون النيابية حسن سالم، اليوم السبت، جاسوسية قائد عمليات الانبار اللواء الركن محمود الفلاحي لصالح الـ (سي اي ايه) كافية لادانته بجريمة الخيانة العظمى.وقال سالم في بيان تلقت/ بدر نيوز/نسخة منه، ان”جاسوسية الفلاحي وخيانته للعراق من خلال اعطائه معلومات واحداثيات عن مقرات وحدات الجيش والحشد الشعبي […]

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