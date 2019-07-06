هل أصبحت المدارسُ الخاصة “فرصة مثالية” لأطفال العراق؟

2019/07/06 | 15:57

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد ـ رئم عادل يبدو سباق #العراقيين واضحاً مع كل بداية موسمٍ دراسي جديد لتسجيل أبنائهم في #المدارس_الخاصة أو “#الأهلية”، التي يرونها النوعية الأمثل من المؤسسات #التربوية والتعليمية، وأنها الأفضل، […]

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