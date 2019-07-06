تركمان كركوك يطالبون عبد المهدي بمنع الزيارات الكردية للمحافظة

2019/07/06 | 15:58

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بغداد :سومر نيوز

دعا الناطق الرسمي باسم الجبهة التركمانية العراقية، علي مهدي، السبت، رئيس مجلس الوزراء بمنع زيارة الوفو...

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