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تركمان كركوك يطالبون عبد المهدي بمنع الزيارات الكردية للمحافظة


تركمان كركوك يطالبون عبد المهدي بمنع الزيارات الكردية للمحافظة
2019/07/06 | 15:58
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-

بغداد :سومر نيوز

دعا الناطق الرسمي باسم الجبهة التركمانية العراقية، علي مهدي، السبت، رئيس مجلس الوزراء بمنع زيارة الوفو...

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