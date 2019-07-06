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اتهام ثلاثة اشخاص بشراء طائرات لـ"داعش"


اتهام ثلاثة اشخاص بشراء طائرات لـ
2019/07/06 | 16:05
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- اتهم ممثلو الادعاء في الدنمارك ثلاثة رجال بموجب قوانين مكافحة الإرهاب في في البلاد للاشتباه في شرائهم طائرات بدون طيار ومكوناتها بهدف تسليمهم إلى “

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