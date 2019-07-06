خمس سنوات والحرب قائمة.. متى ينتهي

2019/07/06 | 16:05

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- محمد وذاح

منذ سنوات الصراع الخمس في اليمن، والذي بدأ عام 2014، بين القوات الموالية للحكومة وأنصار الله الحوثيين الذي يسيطرون على العاصمة صنعاء

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