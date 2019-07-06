2019/07/06 | 16:06

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني NNC حمل رئيس لجنة الشهداء والسجناء السياسيين عبد الاله النائلي، الحكومة مسؤولية عدم تنفيذ القوانين النافذة واعطاء مستحقات عوائل الشهداء والجرحى.وقال النائلي في تصريح للمركز الخبري الوطني NNC، إن “الحكومة تتحمل التقصير في تقديم المستحقات الى عوائل الشهداء والجرحى من خلال الوزارات والمحافظات”.مبينا ان “قضية توزيع قطع الأراضي او […]هناك تفاصيل اخرى بخصوص الشهداء النيابية تحمل الحكومة مسؤولية التقصير في صرف مستحقات الشهداء المركز الخبري الوطني.

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