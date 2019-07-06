العمليات المشتركة تنفي وصول تعزيزات أميركية إلى عين الأسد

2019/07/06 | 16:07

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز / بغداد

نفت قيادة العمليات المشتركة، اليوم السبت، وصول تعزيزات عسكرية أميركية إلى قاعدة عين الأسد في محافظة الأنبار.

وقال الناطق باسم العمليات المشتركة العميد يحيى رسول في بيان تلقى “النور نيوز” نسخة منه، ان “ما تم تناقله عبر وسائل الإعلام بخصوص وصول تعزيزات عسكرية امريكية الى قاعدة عين الاسد عارِ عن الصحة”.

وأشار الى ان “القاعدة عسكرية عراقية وتضم مستشارين امريكان لأمور التدريب والتسليح”.

وكانت عدداً من وسائل الإعلام تناقلت خبراً يفيد بوصول تعزيزات عسكرية أميركية إلى عين الأسد.

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