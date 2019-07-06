العزاوي يبارك للعراقيين وأهالي بابل بإدراج مدينتهم على لائحة التراث العالمي

2019/07/06 | 16:07

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز / بغداد

قدم رئيس كتلة العقد الوطني النائب رشيد العزاوي، تهانيه وتبريكاته الى ابناء شعبنا عامة واهالي محافظة بابل خاصة، بادراج مدينة بابل على لائحة التراث العالمي.





وأكد العزاوي في بيان صحفي تلقى “النور نيوز” نسخة منه، ان “هذا القرار يأتي احتراما لمكانة بابل الآثارية والحضارية والتاريخية ، واعترافا بمجدها وماتركته من بصمة مهمة في التاريخ الانساني”.





وأشاد العزاوي “بالجهود المبذولة لتحقيق هذا المنجز الوطني” ، واصفا اياه “بالاستحقاق المهم لمدينة بابل ، والذي يتناسب مع مكانتها وقيمتها”.





دعا الى “استثمار هذا القرار في تحقيق النقلة النوعية المطلوبة في المدينة ، وحماية آثارها ، وتطويرها بما يلبي طموح ابناءها”.





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