الخارجية ترد على تصريحات سفيرها في واشنطن حول إقامة علاقات مع اسرائيل

2019/07/06 | 16:07

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أصدرت وزارة الخارجية، اليوم السبت، توضيحا حول تصريحات السفير العراقي في واشنطن، والذي دعا لاقامة علاقات مع اسرائيل، مؤكدة ان انها "تصريحات غير مناسبة".وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية، احمد الصحاف، في بيان صحافي، ان وسائل الإعلام تناقلت "تصريحات غير مناسبة" على لسان السفير العراقي في واشنطن.

واضاف "يهم وزارة الخارجية أن توضح أن الدول ووسائل الإعلام تولي أهمية خاصة للقضية الفلسطينية، والتي غالبا ما تمثل محورا أساسيا في المؤتمرات واللقاءات التي يحضرها ممثلونا ووفودنا في الخارج، ويحصل أحيانا اجتزاء، أو نقص تعبير يقع فيه البعض يشوه موقف العراق المبدئي".

وتابع "نجدد التأكيد أن موقف العراق إزاء القضية الفلسطينية هو نفسه الموقف المبدئي والتاريخي برفض الاحتلال الإسرائيلي واغتصابه لأرض عربية، وإننا لا نقيم أية علاقات مع دولة الاحتلال، وملتزمون بمبدأ المقاطعة".

وبين ان "لطالما كان العراق في جميع المحافل الإقليمية والدولية، وعلى طول التاريخ داعما للقضية الفلسطينية، وللشعب الفلسطيني في نضاله، والدفاع عن حقوقه، ولم يتخل يوما واحدا عن موقفه، الرافض لكل أشكال التطبيع مع هذا الكيان الغاصب للأرض والذي يقتل، ويهجر، ويدمر حياة الإنسان ظلما وعدوانا".

يذكر ان السفير العراقي في واشنطن، فريد ياسين، تحدث امس الجمعة، عن ضرورة اقامة العراق علاقات مع اسرائيل، لوجود جالية عراقية كبيرة فيها، وللاستفادة من الخبرات الاسرائيلية لا سيما في مجالي التكنولوجيا والزراعة.

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