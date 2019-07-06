التغيير تكلف “سيد علي” باختيار اسماء أربعة وزراء في الحكومة الجديدة لإقليم كوردستان

2019/07/06 | 16:08

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عقد المجلس الوطني لحركة التغيير يوم الجمعة اجتماعا كان مخصصا لتقديم اسماء المرشحين لشغل مناصب اربعة وزراء ضمن استحقاق الحركة في الحكومة الجديدة لإقليم كوردستان.

وكان المجلس قد شكل سابقا لجنة متخصصة لتسمية المرشحين للمناصب الحكومية في التشكيلة الجديدة لحكومة الاقليم، وقد تسلمت 400 سيرة ذاتية اختارت منها 18 شخصية.

وعقب الاجتماع قال عضو المجلس الوطني للحركة حكيم عبيد في مؤتمر صحفي عقده اليوم امام المقر الرئيس للتغيير في السليمانية “كنا قد شكلنا سابقا لجنة لتدارس السير الذاتية للمرشحين”، مردفا بالقول ان اللجنة قدمت اليوم خلال الاجتماع تقريرها حول المرشحين وقد استمعنا له”.

واضاف ان المجلس وبأغلبية الحاضرين صوت على تكليف المنسق العام للحركة عمر سيد علي على اختيار المرشحين الاربعة للوزارات التي هي من استحقاق الحركة في التشكيلة الجديدة لحكومة كوردستان.

وبحسب المعلومات المتوفرة فإن سيد علي سيقدم خلال الايام القليلة المقبلة اسماء المرشحين الاربعة الى المكلف بتشكيل حكومة كوردستان الجديدة مسرور بارزاني.

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