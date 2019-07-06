بالصورة.. اندلاع حريق بمنطقة العرصات وسط بغداد

2019/07/06 | 16:09

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بغداد اليوم _ بغداد

افاد مصدر أمني، السبت (7 تموز 2019)، باندلاع حريق بمنطقة العرصات وسط العاصمة بغداد.

وقال المصدر في حديث لـ(بغداد اليوم)، إن "حريقاً اندلع في منطقة العرصات وسط بغداد"، دون ذكر أي تفاصيل أخرى.

بغداد اليوم _ ذي قار

عثرت شرطة محافظة ذي قار، السبت (7 تموز 2019)، على رمانة هجومية كانت موضوعة بالقرب من منزل النائب عن كتلة سائرون صادق السليطي.

وقال السليطي في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إن "رمانة هجومية وصاعق ومعدات تفجير كانت موضوعة با

بغداد اليوم - متابعة

حذر النائب محمد الكربولي، السبت، 06 تموز، 2019، من ’’مخطط’’ لاقصاء خبرات عسكرية من قيادة عمليات العمل الاستخباري.

وذكر الكربولي في تغريدة على موقعه بتويتر تابعتها (بغداد اليوم)، أننا "نحذر من مخ

بغداد اليوم _ خاص

كشفت حركة النجباء، السبت (7 تموز 2019)، عن مصير قواتها المتواجدة في سوريا، بعد اصدار الامر الديواني لرئيس الوزراء عادل عبد المهدي، بشأن الحشد الشعبي.

وقال عضو المجلس السياسي للحركة، فراس الياسر في حديث لـ(بغداد اليوم)، إن

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