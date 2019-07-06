نائب عراقي: سنفتح تحقيقاً بالتسجيل المنسوب لقائد عمليات الأنبار

2019/07/06 | 16:09

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن عضو لجنة الأمن والدفاع النيابية كريم عليوي، السبت، أن لجنته ستستدعي قائد عمليات الأنبار اللواء الركن محمود الفلاحي خلال الأسبوع الحالي للتحقيق م...

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