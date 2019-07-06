الحزب الاشتراكى المصرى - الأسعار العالمية إفقار للمواطن المصرى

2019/07/06 | 16:10

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحزب_الاشتراكى_المصرى أعلنت وزارة المالية اليوم ما كان متوقعا من رفع أسعار السولار والبنزين 80 إلى 6.75جنيه للتر، وبنزين 92 إلى 8 جنيهات للتر، وبنزين 95 إلى 9 جنيهات للتر.وجدير بالذكر أن الحكومة قد رفعت أسعار الوقود عام 2014، ولكن منذ توقيع اتفاق مصر على قرض 12 مليار دولار عام 2016 زادت الأسعار أربع زيادات أعوام 2016، 2017، 2018 وصولا للزيادة الأخيرة الآن عام 2019.كان من أهم شروط هذا القرض وصول أسعار الطاقة للأسع......

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