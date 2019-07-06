2019/07/06 | 16:10

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #اسراء_حميد_عبد_الشهيد تناغم هزهزة الجسم مع الاستيعاب المعرفي لدى طفل فرط الحركة اسراء حميد عبد الشهيدإذا كنت تريد أن يتعلم الأطفال المصابون باضطراب "فرط النشاط المقترن بنقص الانتباه" الخاص بأطفال التوحد (ADHD) ، ينبغي عليك السماح لهم بالتأرجح.إن عمليات تحريك الأقدام، وتدبيك السيقان وهزهزة الرأس لدى الأطفال المصابين باضطراب "فرط النشاط المقترن بنقص الانتباه" هي حركات حيوية يحتاجها الطفل للتعبير عن كيف......

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