هل تؤدي حلاقة شعر طفلك إلى نموه بكثافة مستقبلاً؟

2019/07/06 | 16:12

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلـومة/ متابعة..يعتقد الكثير من الناس أن حلاقة شعر الطفل سيجعله ينمو مرة أخرى بشكل أكثر سماكة وأكثر روعة، وبالتالي، ليس من المستغرب رؤية الكثير من الأطفال حليقي الرأس في مراحل عديدة من أعمارهم.ويقول الخبراء إن الطفل غالباً ما يولد بشعر مؤقت خفيف يستمر حتى شهره الرابع، قبل أن يبدأ بالتساقط شيئاً فشيئاً ويتم […]

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