2019/07/06 | 16:12

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بدر نيوز/ بغداد… كشفت وزارة الداخلية، اليوم السبت، عن تفاصيل عملية إلقاء القبض على متهمين بإرسال الأجوبة الإمتحانية الى الطلاب.وذكر المتحدث بإسم الوزارة اللواء سعد معن، في بيان، تلقت وكالة / بدر نيوز/، نسخة منه، ان “مفارز مديرية إستخبارات بغداد العاملة ضمن وكالة الاستخبارات في وزارة الداخلية إعتقلت ثلاثة متهمين وسط العاصمة بغداد، بعد […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الداخلية: إعتقال متهمين بإرسال الأجوبة الامتحانية الى الطلاب) نشر أولاً على موقع (وكالة بدر) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الداخلية: إعتقال متهمين بإرسال الأجوبة الامتحانية الى الطلاب) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة بدر).