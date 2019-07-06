2019/07/06 | 16:12

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد /المركز الخبري الوطني NNC اعادت السلطة الجمركية في مركز جمرك طريبيل الحدودي ،اليوم السبت، أصدار أرسالية سكائر بسبب مخالفتها لشروط وضوابط الأستيراد .وقالت الهيئة العامة للجمارك في بيان تلقى “المركز الخبري الوطني NNC “نسخة منه ، إن “إعادة الأصدار ،جاءت كون الارسالية وردت بدون ذكر التحذير باللغه العربيه على أغلفة التعبئة وهذا ما […]هناك تفاصيل اخرى بخصوص إعادة اصدار ارسالية سكائر مخالفه للضوابط الى الاردن في طريبيل المركز الخبري الوطني.

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