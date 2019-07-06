2019/07/06 | 16:14

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / خطوة برس أعلنت عمليات بغداد اليوم السبت القبض على انتحاري بحزام ناسف في ابي غريب غربي العاصمة.وقالت قيادة العمليات في بيان تلقت “خطوة برس” نسخة منه إن “القوات الأمنية في قيادة عمليات بغداد القت القبض على انتحاري يرتدي حزاماً ناسفا في منطقة أبي غريب”.وأضاف البيان أن “قوة مشتركة من استخبارات لواء

هناك تفاصيل اخرى بخصوص القبض على انتحاري بحزام ناسف في أبي غريب وكالة خطوة برس.

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