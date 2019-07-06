2019/07/06 | 16:15

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [بغداد-اين]تمكنت القوات الأمنية، السبت، من اعتقال انتحاري كان يرتدي حزاما ناسفا "شخصيا" غربي بغداد.

وذكرت قيادة عمليات بغداد في بيان لها، اليوم، 6 تموز 2019، ان قوة مشتركة من استخبارات لواء المشاة (24) وجهاز المخابرات الوطني تمكنت من اعتقال انتحاري كان يرتدي حزاما ناسفا في سيطرة "ظاهر الماجدي" في منطقة أبي غريب .وأضاف البيان ان الانتحاري كان يروم تنفيذ عملية "إرهابية" في المنطقة.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (إحباط هجوم بحزام ناسف غربي العاصمة بغداد) نشر أولاً على موقع (كل العراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (إحباط هجوم بحزام ناسف غربي العاصمة بغداد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (كل العراق).