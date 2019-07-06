الصين تدعو للإسراع بخطى تحويل اليوان لعملة عالمية

2019/07/06 | 16:16

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- دعت رئيسة مجلس إدارة بنك التصدير والاستيراد الصيني هو شياو ليان يوم السبت للإسراع بخطى إصلاحات تهدف لتحويل العملة الصينية لعملة عالمية وحذرت من أن مخاطر خارجية مرتبطة بالحماية التجارية العالمية قد تضر بالقطاع المالي.

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