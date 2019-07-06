الزائر الرسولي في روما يشرف على متابعة الكنائس وإعمارها في الموصل

2019/07/06 | 16:19

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- إيزيدي 24 – جميل الجميل كانت مدينة الموصل قبل عام 2003 تضجّ بأصوات النواقيس أيّام الآحاد والمناسبات الدينية المسيحية، وكانت الموصل مليئة بالمسيحيين آنذاك، لكن بعد سقوط نظام صدّام بدأت الكراهية تظهر ضدّ المسيحيين والمكوّنات الاخرى وإبتدأت عمليات الخطف والإبتزاز والقتل والتهجير للعوائل المسيحية الساكنة في قضاء الموصل بجانبيها الأيمن والأيسر حتى تهجيرهم من …

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