العلاقات الخارجية النيابية تأسف لتصريحات السفير العراقي في واشنطن بشأن العلاقات مع الكيان الصهيوني

2019/07/06 | 16:21

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعربت لجنة العلاقات الخارجية في مجلس النواب،اليوم السبت، عن اسفها لما صدر من تصريحات غير مسؤولة على لسان السفير العراقي في واشنطن،بشأن وجود اسباب موضوعية قد تدعولاقامة علاقات مع الكيان الصهيوني.

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