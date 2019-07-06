قائد عمليات صلاح الدين: تنسيق كبير مع الحشد الشعبي والقاطع ينعم بالأمان

2019/07/06 | 16:21

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اكد قائد عمليات صلاح الدين اللواء الركن عبد المحسن حاتم موسى ،اليوم السبت، ان قاطع العمليات ينعم بالامان مع استمرار التنسيق مع الحشد الشعبي ،مشيرا الى ان عمليات التفتيش عن الخلايا النائمة في الصحراء مازالت متواصلة.

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