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بالصور.. انفجار 3 عبوات ناسفة على شركة في البصرة


بالصور.. انفجار 3 عبوات ناسفة على شركة في البصرة
2019/07/06 | 17:04
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- افاد مصدر أمني، السبت، بانفجار 3 عبوات ناسفة مستهدفة احدى الشركات في محافظة البصرة.

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